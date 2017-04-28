في صراع الهبوط.. ديربي كاونتي الاسوأ في تاريخ البريميرليج

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يقترب الدوري الإنجليزي من الإنتهاء هذا الموسم وبدأت ملامح جدول الترتيب تتضح أكثر وأكثر في الوقت الذي يتنافس فيه تشيلسي وتوتنهام على لقب الدوري ويتنافس ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، تتنافس فرق أخرى على تفادي الهبوط الذي اقترب منه كثيرا سندرلاند بعد خسارته الأخيرة من ميدلزبره.

ويقدم سندرلاند مستوى ضعيف للغاية هذا الموسم الأمر الذي دفع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لإستعراض أسوأ الفرق التي ظهرت في تاريخ البريميريلج من خلال تحقيقها نتائج سيئة للغاية في السطور التالية كالأتي:

1- ديربي كاونتي (2007- 2008)

لم يستعد ديربي كاونتي لخوض غمار الدوري الإنجليزي في موسم 2007- 2008 بشكل جيد، حيث قدم الفريق أسوأ نتائج في تاريخ البريميرليج من خلال جني 11 نقطة فقط طوال الموسم بالفوز في مباراة واحدة والتعادل في 8 والخسارة في 29 مواجهة، وأتى حينها الإنتصار الوحيد على نيوكاسل ولم يسجل الفريق سوى 20 هدفا.

واحتل كيني ميلر حينها صدارة قائمة هدافي الفريق بأربعة أهداف فقط، بينما لم يخض كلودي ديفيز أغلى صفقة أبرمها الفريق في هذا الموسم بـ3 مليون جنيه إسترليني سوى 19 مباراة، ويبدو من الصعب للغاية أن يقدم أي فريق في المستقبل القريب نتائج أسوأ من ديربي كاونتي في ذلك الموسم.

2- سندرلاند (2005- 2006)

بعد هبوط سندرلاند في عام 2003 إلى دوري الدرجة الأولى، نجحت القطط السوداء في العودة من جديد إلى البريميرليج في موسم 2005- 2006 إلا أن الفريق لم يكن مستعدا لتلك العودة، حيث حقق الفريق 3 انتصارات فقط طوال الموسم و6 تعادلات و29 هزيمة ليجمع سندرلاند 15 نقطة ليحقق حينها أسوأ نتائج في تاريخ البريميرليج قبل أن يتفوق عليه ديربي كاونتي بعدها بعامين فقط كما سبق ذكره.

3- أستون فيلا (2015- 2016)

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في صيف 2015 وقبل بداية الموسم الجديد، انتاب عشاق أستون فيلا شعورا إيجابيا بقدرة الفريق على تحقيق نتائج جيدة بعد تفاديه الهبوط بعصوبة ووصوله إلى نهائي كأس الاتحاد، ولكن تلقى الفريق ضربة قوية بمغادرة مهاجمه البلجيكي كريستيان بينتيكي ومن ثم فابيان ديلف ليحقق أستون فيلا الفوز في أول مباراة في الدوري ولم يتمكن بعدها من تحقيق أي فوز حتى شهر يناير من عام 2016.

وأنهى أستون فيلا الموسم بـ17 نقطة من خلال تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 8 والخسارة في 27 مواجهة وسجل الفريق 27 هدفا هدفا ليودع الفريق منافسات البريميرليج، بعدما كان واحد من الفرق الصعب مواجهتها.

4- سندرلاند (2002- 2003)

قدم سندرلاند في موسم 2002- 2003 مستوى ضعيف للغاية على الرغم من تولي 3 مدربون المهمة الفنية للفريق وهم بيتر ريد وهاورد ويلكينسون ومايك ماكرثي، حيث جمع الفريق 19 نقطة فقط من خلال تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 8 والخسارة في مباراتين



5- سندرلاند (2016- 2017)

يحقق سندرلاند هذا الموسم نتائج ضعيفة للغاية تحت قيادة الإسكتلندي ديفيد مويس من خلال جنيه 21 نقطة فقط حتى الأن من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 والخسارة في 22، وفي حالة خسارة سندرلاند المباراة المقبلة ونجح هال سيتي في تحقيق الفوز فسيهبط الفريق رسميا إلى دوري الدرجة الأولى قبل نهاية الدوري بثلاث جولات.