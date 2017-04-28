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تشديدات أمنية أمام الكاتدرائية ومركز المؤتمرات استعدادًا لوصول بابا الفاتيكان

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تشديدات أمنية أمام الكاتدرائية ومركز المؤتمرات استعدادًا لوصول بابا الفاتيكان تشديدات أمنية أمام الكاتدرائية ومركز المؤتمرات استعدادًا لوصول بابا الفاتيكان

مصراوي Masrawy

تشديدات أمنية أمام الكاتدرائية

 

كتب - محمود مصطفى:

كثفت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية أمام مركز الأزهر للمؤتمرات ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ استعدادًا لوصول البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان.

ومن المقرر، أن يحضر بابا الفاتيكان الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للسلام عقب لقاءه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عصر اليوم الجمعة.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، افتتح فعاليات مؤتمر الأزهر الدولي للسلام، صباح الخميس، بحضور شخصيات ووفود من حميع أنحاء العالم.

ويصل بابا الفاتيكان الثانية ظهر اليوم. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح ، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

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