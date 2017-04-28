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فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال بابا الفاتيكان

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فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال بابا الفاتيكان فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال بابا الفاتيكان

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان

كتب - طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الصالة الرئاسية؛ استعدادًا لوصول البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، في زيارته التاريخية للقاهرة والتي تستمر يومين. 

كما انتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، ومشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن، إضافة إلى تمشيط موقف السيارات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المطار، وتم الدفع بأعداد زيادة من ضباط وأفراد المباحث الجنائية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وأمام صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم.​

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