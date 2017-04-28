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بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»
-
الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب
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الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية
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الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»
-
الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر
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الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء»
-
الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام
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الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء
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الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة
-
الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب
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الجمعة 28 أبريل 2017 07:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
FCB IQ
من الذاكرة ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد 6-2 / Real Madrid 2-6 Barcelona
فيديو
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الجمعة 28 أبريل 2017 02:24 مساءً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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