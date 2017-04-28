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السيسي يوجه الجيش بالتنسيق مع الداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

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السيسي يوجه الجيش بالتنسيق مع الداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان السيسي يوجه الجيش بالتنسيق مع الداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب- مصطفى المنشاوي:

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قوات الجيش باتخاذ كافة إجراءات التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية؛ لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والوفد المرافق له إلى ، اليوم الجمعة.

وبدأت عناصر القوات المسلحة في رفع درجة الاستعداد والانتشار لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان، وتنفيذ الكمائن والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة؛ لتهيئة المناخ الملائم للأمن والاستقرار خلال الأنشطة والفعاليات التي من المقرر أن يشارك بها البابا، مع إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوي، حيث بدأت الخدمات الأمنية عملها في دائرة استراحة رئاسة الجمهورية واستراحتي كبار الزوار بالمطار.​

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