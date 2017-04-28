بابا الفاتيكان في أرض السلام (تغطية خاصة)
خاص| أول تعليق من طبيب أسمن امرأة في العالم على اتهامات شقيقتها
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السيسي يوجه الجيش بالتنسيق مع الداخلية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان
مساعد وزير البيئة: نهدف لرفع كفاءة جمع المخلفات إلى 80%
بابا الفاتيكان في أرض السلام (تغطية خاصة)
رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لسد عجز الموازنة
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السيسي ضاحكاً: "بجيب مسؤولين كثيرين وأول ما يغطس في الوزارة مايطلعش تاني"
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