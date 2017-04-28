محافظ سوهاج: خلو موظفي الديوان العام للمحافظة من الإصابة بفيروس C

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "إن شركة ماجيك فارما للأدوية أجرت، بالتعاون مع مديرية الصحة والتأمين الصحي بسوهاج، تحاليل فيروس سي الكبدي الوبائي للعاملين بديوان عام محافظة سوهاج بالمجان، وذلك للكشف المبكر عن المصابين بالفيروس".

وأضاف المحافظ أن فريقًا طبيًّا يتكون من 3 أطباء أجروا التحاليل للموظفين داخل مبنى الديوان العام، في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، موضحًا أن النتائج أظهرت أن العاملين الذين تقدموا للفحص جميعهم غير حاملين للفيروس.