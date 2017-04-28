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وزير الصحة يجدد لوكيل الوزارة بالمنيا

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وزير الصحة يجدد لوكيل الوزارة بالمنيا وزير الصحة يجدد لوكيل الوزارة بالمنيا

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عماد

المنيا ــ ريمون الراوي:

أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة أمنية رجب، وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة المنيا، وسط ترحيب من العاملين بقطاع الصحة في المحافظة .

كانت الدكتورة أمنية، أشرفت بنجاح على إطلاق أول مسح طبي مجاني لمواطني قرى بالجمهورية، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "C"، والذي يرعاه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة تحت عنوان: "يا احنا يا هو"، وحققت الحملة نتائج إيجابية في محافظة صُنفت ضمن أوائل محافظات الجمهورية من حيث عدد المصابين بالمرض.

كما نجحت خلال الفترة السابقة، في استغلال مستشفيات التكامل في المحافظة، والتي كانت عبارة عن مبان مهملة، لتصبح مراكز صحة أسرة ومدارس للتمريض، بالإضافة لتحويل عدد منها لعيادات متخصصة، تقدم خدمات علاجية.

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