أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بيان تهديدي من "بيت المقدس" لبدو "الترابين"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صورة-ترباني-مخطوف

شمال سيناء - أشرف سويلم:

هدد تنظيم أنصار بيت المقدس، في بيان له، العوائل التابعة لبدو قبيلة "الترابين" بالقتال، إذا لم يمتنعوا عما سموه "مناصرة من يهربون المحرمات كالدخان" ويقاتلون أفراد التنظيم.

جاء ذلك في إشارة من التنظيم للمعارك التي يخوضها ضد أبناء القبيلة الذي يتاجرون في السجائر عبر الحدود.

وفي سياق متصل، نشرت صفحة "سيناء 24" التابعة للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لمواطن من قبيلة "الترابين" يدعي عودة سلامة سليمان أبو انقيز، يبلغ من العمر 50 عامًا، خطفه مسلحو "بيت المقدس" من داخل منزله بمنطقة كيلو 21 جنوب مدينة رفح، واستولوا على سيارته، في إطار خطف الرهائن المتبادل بين التنظيم والقبيلة.

كانت اشتباكات مسلحة، قد وقعت بين أبناء قبيلة "الترابين" وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 4 تكفيريين وشابين من "الترابين" عند قرية البرث جنوبي رفح.

بيان بيت المقدس للترابين

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"