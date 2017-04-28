بيان تهديدي من "بيت المقدس" لبدو "الترابين"

شمال سيناء - أشرف سويلم:

هدد تنظيم أنصار بيت المقدس، في بيان له، العوائل التابعة لبدو قبيلة "الترابين" بالقتال، إذا لم يمتنعوا عما سموه "مناصرة من يهربون المحرمات كالدخان" ويقاتلون أفراد التنظيم.

جاء ذلك في إشارة من التنظيم للمعارك التي يخوضها ضد أبناء القبيلة الذي يتاجرون في السجائر عبر الحدود.

وفي سياق متصل، نشرت صفحة "سيناء 24" التابعة للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لمواطن من قبيلة "الترابين" يدعي عودة سلامة سليمان أبو انقيز، يبلغ من العمر 50 عامًا، خطفه مسلحو "بيت المقدس" من داخل منزله بمنطقة كيلو 21 جنوب مدينة رفح، واستولوا على سيارته، في إطار خطف الرهائن المتبادل بين التنظيم والقبيلة.

كانت اشتباكات مسلحة، قد وقعت بين أبناء قبيلة "الترابين" وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 4 تكفيريين وشابين من "الترابين" عند قرية البرث جنوبي رفح.