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ترامب: فنزويلا "في وضع فوضوي"

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ترامب: فنزويلا "في وضع فوضوي" ترامب: فنزويلا "في وضع فوضوي"

مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة الفنزويلية انريكي كابريلس يشارك في ت

(أ ف ب):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ، أمس الخميس، عن حزنه العميق إزاء الوضع في فنزويلا التي هزتها احتجاجات للمعارضة قتل فيها 30 شخصا.

وقال ترامب ردا على سؤال خلال استقباله نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في المكتب البيضاوي إن "فنزويلا في وضع فوضوي."

وأضاف "أنا حزين جدا من أجل فنزويلا، حزين جدا لرؤية ما حصل في فنزويلا."

وتأتي تصريحاته في وقت أعلنت فنزويلا الأربعاء انسحابها من منظمة الدول الأمريكية التي اتهمتها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتظام بأنها تشجع على "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.

وفي الأول من مايو المقبل، ولمناسبة انقضاء الشهر الأول على تعبئة المعارضة، يعتزم معارضو مادورو الدعوة الى "تظاهرة كبيرة" تظهر التحدي في مواجهة السلطات التي تنظم تقليديا تجمعات كبيرة في عيد العمال.

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