البرلمان الألماني يوافق على اتفاق أمني مع مصر لمكافحة الإرهاب

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وافق البرلمان الألماني، أمس الخميس، على اتفاق أمني كان قد وقعه وزير الداخلية مع نظيره المصري مجدي عبد الغفار، خاص بإجراءات مكافحة الإرهاب، وذلك بحسب بيان رسمي أصدره اليوم.

وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ذكرت أن الاتفاق الأمني خاص بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني قالت إنه من الممكن أن يورط ألمانيا في انتهاكات حقوقية.

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الاتفاق الأمني، الذي وقعته مصر في الصيف الماضي، يسمح للبلدين بتبادل الخبرات والمعلومات للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال، واتخاذ الإجراءات التنفيذية بناءً على رغبة أحد الطرفين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية طالبت البرلمان الألماني بعدم الموافقة على الاتفاق، لافتة إلى أنه لا يحتوي على ضمانات كافية تحمي حقوق الإنسان.