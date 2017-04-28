مواد البناء والمحاصيل الزراعية ترفع حجم الصادرات المصرية

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كشف تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، أن قطاع مواد البناء حقق طفرة في معدلات التصدير بعدما قفزت صادراته من 870 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي إلى مليار و395 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 60% عن الفترة المماثلة العام الماضي.

وأوضح التقرير أن صادرات المنتجات الكيماوية قفزت من 775 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار بزيادة نسبتها 32% وارتفعت صادرات الأثاث من 89 مليون دولار إلى 95 مليون دولار بزيادة 7.4%

كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 703 ملايين دولار إلى 732 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.1%،وكذلك الملابس الجاهزة ارتفعت من 302 مليون دولار إلى 324 مليون دولار بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت صادرات الصناعات الغذائية زيادة طفيفة مسجلة 671 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 1.7%.

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وحول أهم الأسواق التي توجهت إليها الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 أفاد التقرير بأنها تشمل الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك ودول حوض النيل والاسيان ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي وإفريقيا والسوق العربية المشتركة.

وعلى مستوى الدول أشار التقرير، إلى أن أهم الدول التي توجهت إليها الصادرات المصرية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان.