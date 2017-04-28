التجارة: 161 مليون دولار ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى تركيا

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كشف أحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 284 مليون دولار مقارنة بـ 280 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة من 896 مليون دولار إلى 760 مليون دولار بانخفاض نسبته 15.2%.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا من 296 مليون دولار إلى 457 مليون دولار بزيادة نسبتها 54%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 480 مليون دولار مقابل 875 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 45%.

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال الفترة محل المقارنة إلى 382 مليون دولار مقابل 301 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 27% كما انخفضت الواردات المصرية من إيطاليا من 932 مليون دولار إلى 741 مليون دولار بانخفاض نسبته 21% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت الصادرات المصرية إلى فرنسا من 122 مليون دولار إلى 143 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 17.2%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة نفسها من 457 مليون دولار إلى 411 مليون دولار بانخفاض نسبته 10% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا من 111 مليون دولار إلى 179 مليون دولار بزيادة نسبتها 61.2% وسجلت الصادرات المصرية إلى سويسرا 134 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 90 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 49%.

ارتفعت حجم الصاردات للدول العربية وفقًا لتقرير وزارة التجارة الخارجية والصناعة، حيث قامت مصر بتصدير منتجات بلغت قيمتها 188 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 49%، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة من 455 مليون دولار إلى 626 مليون دولار.