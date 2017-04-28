بالصور- هكذا تقضي أصغر مليارديرة فى العالم عطلتها

كتب- مصراوي

في الوقت الذي يبدأ فيه كل شخص بتخصيص جزء من ميزانيته بقدر الإمكان من أجل جمع مبلغ للترفيه والرحلات فى عطلة الاسبوع أو التنزه في العطلات الاسبوعية، هناك من لا يحتاج الى التخطيط لذلك، حينما تفكر بمنطق أصغر مليارديرة فى العالم وهي سيدة الأعمال النرويجية الشابة ألكسندرا أندريسن.

أوضحت صحيفة الإندبندت البريطانية أن ألكسندرا التى تبلغ ثروتها 1.2 مليار دولار أمريكي، ورثتها عن والدها وشقيقتها من امتلاكها لشركة فريد القابضة المختصة في صناعة التبغ ، تهتم دوما بتربية والسفل مع الحيوانات وخاصة الخيول كنوع من الترفيه الذى تحصل عليه دوما.

تلك الهواية التى تعيشها الفتاة التى لم تتعد ال20 من عمرها جعلتها أيضا بطلة للفروسية وتعشق الانتقال بخيولها لمسافات طويلة، كما أنها تذهب في رحلات حول العالم إلى المناطق الطبيعية مثل تلك التي تشتهر بها قارة أفريقيا، بسبب ولعها بالحيوانات.

وتحب ألكسندرا خوض المغامرات ما يدفعها للدخول في تجارب جديدة مثل القيام برحلات الغطس، أو الذهاب إلى الأماكن النائية مثل الصحاري الجليدية.