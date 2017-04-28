ليفربول يجدد عقد لوفرين حتى 2021

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقده مع مدافعه الدولي الكرواتي ديان لوفرين، حتى عام 2021، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي.

ويقترب لوفرين صاحب الـ27 عامًا، من نهاية الموسم الثالث له مع ليفربول، بعد أن جاء من ساوثهامبتون في يوليو 2014، ولعب مع الريدز 105 مباراة في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف.

وقال الدولي الكرواتي في تصريحات له بعد التجديد " أعتقد أن هذا اليوم مميز بالنسبة لي ولعائلتي، أنا أسعد رجل [في العالم] اليوم، وحلم آخر يتحقق لأني دائما حلمي البقاء أطول فترة ممكنة في ناد واحد أن أحبه وهو ليفربول".

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وأضاف "بعد كل ما حدث في البداية، في الموسمين الماضيين، أعتقد أنني فعلت أفضل مما كانت عليه في الموسم الأول، وتمت مكافأة النادي لي، لأنهم يؤمنوا بي وأيضا للجماهير، أنا فقط أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة وأكون جزءا من عائلة هذا النادي لسنوات عديدة قادمة".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث، بجدول ترتيب البريميرليج، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، برصيد 66 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 9 وخسر في 6، مسجلآ 70 هدفًا فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا).