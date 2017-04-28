رسميًا.. بايرن ميونخ يجدد عقد ألكانتارا

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، عن تجديد عقده مع الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب خط وسط الفريق البافاري، حتى عام 2021، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي.

وانضم الدولي الإسباني صاحب الـ26 إلى بايرن ميونخ الألماني في صيف 2014 قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 25 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2019، لكن العملاق البافاري مدد تعاقده مع ألكنتارا لعام 2021.

وقال كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ، عقب التوقيع مع ألكنتارا: "نحن سعداء للغاية كناد بالحصول على خدمات هذا اللاعب المدهش على المدى الطويل، تياجو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا".

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كما أبدى الدولي الإسباني سعادته يتمديد عقده قائلآ " أنا وعائلتي نشعر بأننا في بيتنا في ميونيخ، كل شيء يسير على ما يرام هنا، وأريد الفوز بالكثير من البطولات هنا مع بايرن في المستقبل".

ةيتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا" بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، برصيد 70 نقطة، (جمعهم من 30 مباراة، فاز في 21 وتعادل في 7 وخسر في 2، مسجلآ 73 هدفًا فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا).