كلوب: الريال وبرشلونة سيجدان صعوبة إذا تواجدا في الدوري الإنجليزي

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قال يورجين كلوب مدرب ليفربول، إن ناديي برشلونة وريال مدريد سيجدان صعوبة كبيرة للتأقلم مع الدوري الإنجليزي في حال تواجدا في البريمرليج، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح كلوب: "أن حتى أقوى الأندية الإسبانية ستجد صعوبة بالغة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن ناديي برشلونة وريال مدريد اللذان يتنافسان كل موسم على جميع الألقاب لن يحققا نجاحات مبهرة إذا تواجدا في إنجلترا".

وأضاف كلوب، أنه لا يوجد أي شيء مؤكد في الدوري الإنجليزي، فتفاصيل صغيرة للغاية تحسم المباريات، فلا يوجد مباراة يمكن لفريق الفوز بها برباعية نظيفة على سبيل المثال بأريحية كبيرة وإراحة العناصر الأساسية للفريق، وهو نفس الحال في الدوري الألماني بإستثناء بايرن ميونيخ القادر على فعل كل شيء هناك.

ولفت إلى أن تشيلسي الذي يقدم موسما مميزا للغاية فاز بالعديد من المباريات بهدف نظيف ومن خلال اللجوء إلى خطة دفاعية بحتة، مشيرا إلى أنه درب من قبل في دوريين ويمكنه القول أن الدوري الإنجليزي هو الأصعب على الإطلاق وبإمكان الجميع سؤال بيب جوارديولا عن هذا الأمر حيث سيؤكده.

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وعن وضعية ليفربول في الدوري، أشار كلوب إلى أن الريدز يقاتلون من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مؤكدا على أن الفريق سيقاتل في المباريات القليلة المتبقية لتحقيق هذا الهدف.

وعن إمكانية فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الغائي عن خزائن الفريق منذ عام 1990، أوضح كلوب أن الأمر ممكن وليس من المستحيل، مشيرا إلى أن العديد من الفرق تتنافس على اللقب كل موسم ويمتلكون الأن فرصا أكبر للفوز باللقب هذا الموسم، مؤكدا على أن دوره هو إيجاد حلول للمشكلة ومحاولة التتويج باللقب ولكنه لا يملك في الوقت الحالي سوى القتال.

وتطرق كلوب لعلاقته مع اللاعبين مشيرا إلى أنه لا يحرص على أن يكون لطيفا في كل الأيام، حيث يفضل أن يكون صديق لهم ولكن ليس أقرب صديق، حتى يتثنى له أن يخبرهم الأمور بصراحة شديدة في الوقا المناسب.

وأوضح كلوب أن 50% من نجاح الفريق يعد مسؤوليته الخاصة والـ50% الأخرين مسؤولية اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب العظيم لا يقدم 3 مباريات جيدة فقط في الموسم ومن ثم يغيب عن باقي المباريات، ضاربا المثال بكريستيانو رونالدو الذي لم يصل إلى كونه اللاعب الأفضل في العالم، إلا بسبب تدربه أكثر من الأخرين.