رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لسد عجز الموازنة

كتب- أحمد علي:

وجه المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بشأن طرح البنك المركزي المصري - نيابةً عن وزارة المالية - أذون خزانة بقيمة تصل إلى 12.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن قيمة الطرح الأول تصل إلى نحو 6.25 مليار جنيه لأجل 182 يومًا بينما تصل قيمة الطرح الثاني لنحو 6 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وأضاف والي - وفقًا للبيان الصادر اليوم الجمعة - أنه من المؤكد أن أي إصلاح حقيقي للاقتصاد المصري يتطلب إجراءات قوية لمعالجة هذا العجز والفشل التاريخي المتواصل للسياسة المالية، على حد قوله.

ولفت والي، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتعلق دائمًا بتطوير قدرات البلد على إنتاج السلع والخدمات بصورةٍ عالية الكفاءة، وقدرة تنافسية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مضيفًا انه يتعلق أيضًا بنمو ذلك الإنتاج بمعدلات تتجاوز معدلات النمو السكاني لتحسين مستويات معيشة البشر كهدف أعلى.

وتساءل رئيس لجنة إسكان النواب، موجهًأ سؤاله إلى الحكومة ممثلةً في وزارة المالية، قائلًا:"هل السياسة الاقتصادية والمالية للدولة تعتمد على الاقتراض فقط، وما هي خطة الحكومة التفصيلية لتمويل العجز في موازنة الدولة من خلال توفير مصادر استثمارية جديدة دون زيادة الدين الداخلي والخارجي مع عدم المساس بالطبقة المستحقة للدعم".​