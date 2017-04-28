أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لسد عجز الموازنة

Google+ Print
رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لسد عجز الموازنة رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لسد عجز الموازنة

مصراوي Masrawy

النائب علاء والي

كتب- أحمد علي:

وجه المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، بشأن طرح البنك المركزي المصري - نيابةً عن وزارة المالية - أذون خزانة بقيمة تصل إلى 12.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن قيمة الطرح الأول تصل إلى نحو 6.25 مليار جنيه لأجل 182 يومًا بينما تصل قيمة الطرح الثاني لنحو 6 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وأضاف والي - وفقًا للبيان الصادر اليوم الجمعة - أنه من المؤكد أن أي إصلاح حقيقي للاقتصاد المصري يتطلب إجراءات قوية لمعالجة هذا العجز والفشل التاريخي المتواصل للسياسة المالية، على حد قوله.

ولفت والي، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتعلق دائمًا بتطوير قدرات البلد على إنتاج السلع والخدمات بصورةٍ عالية الكفاءة، وقدرة تنافسية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مضيفًا انه يتعلق أيضًا بنمو ذلك الإنتاج بمعدلات تتجاوز معدلات النمو السكاني لتحسين مستويات معيشة البشر كهدف أعلى.

وتساءل رئيس لجنة إسكان النواب، موجهًأ سؤاله إلى ممثلةً في وزارة المالية، قائلًا:"هل السياسة الاقتصادية والمالية للدولة تعتمد على الاقتراض فقط، وما هي خطة الحكومة التفصيلية لتمويل العجز في موازنة الدولة من خلال توفير مصادر استثمارية جديدة دون زيادة الدين الداخلي والخارجي مع عدم المساس بالطبقة المستحقة للدعم".​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لسد عجز الموازنة

رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لسد عجز الموازنة

الحكومة || آليه جديدة لحساب فواتير الاستهلاك ورفع أسعار شرائح مياه الشرب بتلك النسبة في هذا الموعد

الحكومة || آليه جديدة لحساب فواتير الاستهلاك ورفع أسعار شرائح مياه الشرب بتلك النسبة في هذا الموعد

ننشر مشروع قانون العلاوة الخاصة لكافة العاملين بالحكومة والقطاع الخاص في صيغته النهائية

ننشر مشروع قانون العلاوة الخاصة لكافة العاملين بالحكومة والقطاع الخاص في صيغته النهائية

لندن: الشرطة تعتقل شخصًا قرب البرلمان وتغلق الشوارع المحيطة بمقر الحكومة

لندن: الشرطة تعتقل شخصًا قرب البرلمان وتغلق الشوارع المحيطة بمقر الحكومة