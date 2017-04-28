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قوات الشرطة تتصدى لـ"هجوم مسلح" على كمين بمدخل العريش

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قوات الشرطة تتصدى لـ"هجوم مسلح" على كمين بمدخل العريش قوات الشرطة تتصدى لـ"هجوم مسلح" على كمين بمدخل العريش

مصراوي Masrawy

قوات الشرطة - ارشيفية

القاهرة - (مصراوي): 

أحبطت قوات الشرطة، المتمركزة بكمين البوابة على مدخل مدينة العريش، اليوم الجمعة، هجومًا مسلحًا من عناصر تكفيرية.

وقال مصدر أمني:"إن قوات الشرطة استطاعت ببسالة صد العناصر التكفيرية التي حاولت الهجوم على الكمين من مسافة بعيدة ما أسفر عن إصابة مجند يدعى أيمن عبد الكريم بكري، 22 عامًا من بني سويف بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وجرى نقله للمستشفى العسكري بالعريش للعلاج بينما لاذ المسلحون بالفرار".

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مصراوي Masrawy

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