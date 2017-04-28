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لوبان تتعهد بدعم مصر لمحاربة الإرهاب

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لوبان تتعهد بدعم مصر لمحاربة الإرهاب لوبان تتعهد بدعم مصر لمحاربة الإرهاب

التحرير

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كشفت ماريان لوبان عن خطتها لمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج، متوعدة بدعم الدول التي تواجه آفة الإرهاب من بينها .

وقالت لوبان، في مؤتمر انتخابي، مساء الخميس بمدينة نيس: "علينا تقديم المساعدة العسكرية وإذا اقتضى الأمر الاقتصادية للدول التي تكافح الإرهاب مثل تشاد ومالي ومصر"، مضيفة أن أجهزة الاستخبارات يجب أن تتعاون.

وأضافت: "علينا فعل كل شيء للقضاء على المجموعات الإرهابية هنا وفي كل القارات نظرا لأن هذه الهجمة الدامية عالمية".

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وتابعت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا: "ولأن بلدنا في حالة حرب سأكون رئيسة الدولة وقائدة الجيوش التي ستخوض الحرب على الإرهاب الإسلامي.. وأنا عازمة على القضاء على هذه الأيديولوجيا الدموية".

وتعهدت مجددا بحل الجمعيات المنتمية للتيار السلفي وجماعة الإخوان وبإغلاق المساجد التي تنتهج خطابا متطرفا وطرد دعاة الكراهية.

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التحرير

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