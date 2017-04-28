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تأجيل اجتماعات "كاثوليك المنيا" للمشاركة في قداس البابا فرانسيس

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تأجيل اجتماعات "كاثوليك المنيا" للمشاركة في قداس البابا فرانسيس تأجيل اجتماعات "كاثوليك المنيا" للمشاركة في قداس البابا فرانسيس

مصراوي Masrawy

البابا فرانسيس

المنيا ــ ريمون الراوي:

أنهت مطرانية الكاثوليك بالمنيا، برئاسة الأنبا بطرس فهيم، مطران كاثوليك المنيا، اليوم الجمعة، استعداداتها الخاصة حول تنظيم وفود الأتوبيسات وتوزيع الدعوات الخاصة للمشاركين في القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، غدًا السبت، خلال زيارته التاريخية لمصر. 

وأجلت كنائس الكاثوليك في جميع مدن وقرى المنيا اجتماعاتها الخدمية والروحية، غدًا السبت، وأكدت مصادر بالكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، أن الأعداد التي تشارك في القداس كبيرة جدًا، وأن الدعوة شخصية لفرد واحد، مع الالتزام بإحضار "البطاقة الشخصية"، والدخول من البوابات المحددة لكل دعوة.

كان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في ، دعا أبناء الشعب الكاثوليكي للمشاركة بقوة في قداس البابا فرنسيس.

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