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ما هي التكفلة الحالية لإعادة بناء الهرم الأكبر؟

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ما هي التكفلة الحالية لإعادة بناء الهرم الأكبر؟ ما هي التكفلة الحالية لإعادة بناء الهرم الأكبر؟

مصراوي Masrawy

أهرامات الجيزة

كتب - علي أحمد:

ينجذب الكثيرون من عشاق المعالم الأثرية للقيمة التاريخية والمعمارية لهذه الآثار، ولكن ماذا عن تكلفة بنائها؟، هذا السؤال طرحه موقع "HomeAdvisor" من أجل الوقوف على تكلفة بناء هذه المعالم بالمعايير الحالية.

وجمع الموقع بعض المعلومات حول تكلفة بناء أشهر المعالم حول العالم بالإضافة للمبلع المطلوب لإعادة بنائها حالياً، حيث أخذ بعين الاعتبار التضخم الحاصل وتأثيره على المواد وتكاليف العمالة من أجل التوصل إلى التكلفة النهائية.

ومن بين المعالم الأثرية التي ألقى الموقع الضوء عليها "أهرامات الجيزة" حيث لفت الموقع إلى أن التكلفة الحالية لإعادة بنائه تقدر بنحو 878 مليون دولار (16 مليار جنيه مصري تقريباً).

واستغرق بناء الهرم الأكبر 20 عاماً، ويتكون من 2.5 مليون كتلة حجرية يبلغ وزن الحجر في حجرة الملك 20 طناً ومتوسط وزن الكتلة الحجرية هو 2.5 طن وتبلغ مساحة الهرم أكثر من نصف مليون قدم مربع ويصل ارتفاع لـ 148 متراً.

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