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بابا الفاتيكان يغادر روما متوجها إلى القاهرة

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بابا الفاتيكان يغادر روما متوجها إلى القاهرة بابا الفاتيكان يغادر روما متوجها إلى القاهرة

مصراوي Masrawy

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

 

روما - (أ ش أ):

غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مطار روما صباح اليوم الجمعة، متوجها إلى في زيارة تاريخية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يصل بابا الفاتيكان في الساعة الثانية ظهرا حيث ستجرى له مراسم استقبال رسمية قبل أن يبدأ برنامج زيارته التي تستمر يومين.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرانسيس في القاهرة بالرئيس عبد الفتاح ، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كما سيرأس قداسا صباح غد بحضور نحو 30 ألف شخص في استاد الدفاع الجوي.​

 

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