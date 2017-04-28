وفد برلماني برئاسة "عبد العال" يلتقي بابا الفاتيكان بفندق الماسة

كتب - أحمد علي:

يرأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفدًا برلمانياً للقاء البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، خلال زيارته للبلاد، والتي تستغرق يومين.

ويأتي ضمن الوفد الذي يلتقي بابا الفاتيكان أعضاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، ونواب من حزب المصريين الأحرار يرأسهم علاء عابد، ومجموعة من سيدات البرلمان.

تأتي المقابلة المقرر عقدها في فندق "الماسة"، اليوم الجمعة، ضمن أجندة مقابلات البابا فرانسيس.​