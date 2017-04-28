الكاتدرائية تتزين استعدادًا لزيارة البابا فرنسيس

القاهرة - (أ ش أ):

استعدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المقررة اليوم الجمعة وتستمر حتى غد، حيث تزين المقر البابوي بثلاث لافتات ضخمة لعلم مصر يتوسط صورتين للبابا فرانسيس والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشعار الزيارة "بابا السلام في مصر السلام".

كما انتشرت لافتات الترحيب ببابا الفاتيكان في ساحة الكاتدرائية التي تتولى الكشافة الكنسية مسؤولية التنظيم فيها.

ومن المقرر أن يزور البابا فرانسيس الكاتدرائية المرقسية مساء اليوم للقاء البابا تواضروس الثاني، كما سيرأس قداسا في الكنيسة البطرسية ترحما على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بها في شهر ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد متصل، زينت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، الطرق المؤدية من وإلى المطار بأعلام مصر والفاتيكان تزامنا مع الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وأخلت سلطات المطار ساحات انتظار السيارات أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وكذلك أمام استراحتي كبار الزوار ومنع دخول أي سيارات، وتشديد إجراءات التفتيش على المداخل والمخارج المؤدية لصالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، وتفتيش السيارات والأفراد داخل الأتوبيسات والاطلاع على بطاقات الرقم القومي.​