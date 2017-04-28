​طوارئ للجيش والشرطة في التحرير وكوبري أكتوبر لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

كتب - مصطفى المنشاوي:

انتشرت عناصر من القوات المسلحة والشرطة، بشكل مكثف في محيط ميدان التحرير والشوارع المحيطة به وأعلى كوبري 6 أكتوبر، وذلك تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس.

وتستعد مصر للزيارة التاريخية التي سيقوم بها بابا الفاتيكان، إلي مصر، والتي ستبدأ اليوم الجمعة بلقاء يستهله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، ثم لقاء مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ثم لقاء مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

وقامت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بتجهيز حفل استقبال لبابا الفاتيكان في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ويعاونها الكنيسة الكاثوليكية، في عملية التنظيم.