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بالصور.. "استثمر وقتك".. مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا

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استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (1)استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (1)

استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (2)استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (2)

استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (3)استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (3)

استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (4)استثمر وقتك مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب بالمنيا (4)

المنيا - ريمون الراوي:

تجري محافظة المنيا استعدادات لإطلاق مهرجان للأنشطة الصيفية للطلاب والشباب، تحت شعار "استثمر وقتك"، تستضيف فعالياته مراكز الشباب والمدارس وقصور الثقافة على مستوي المحافظة، بالتعاون مع جامعة المنيا.

وعقد اللواء نبيل منصور، سكرتير عام محافظة المنيا، اجتماعًا تمهيديًا تنسيقيًا لمناقشة آليات وضوابط تنفيذ المهرجان، بحضور الدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب، والدكتور شعيب خلف، مدير عام ثقافة المنيا، والدكتور علي عبد السلام، مدير عام التعليم العام بالمنيا، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء نبيل منصور، إن فكرة تنفيذ المهرجان تأتي بهدف استثمار أوقات فراغ الشباب والطلاب من أبناء المحافظة، وتدعيم وتنمية وتثقيف شباب وفتياتها، بتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية خلال فترة الصيف، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

وأضاف "منصور" أن الأنشطة المقترح تنفيذها تتضمن أنشطة تثقيفية دينية تدعم مبادئ التسامح ونبذ العنف والتعايش السلمي وقبول الآخر، وأنشطة رياضية لكافة المراحل العمرية، وإكساب وتنمية بعض مهارات الصيانة والأعمال المنزلية بالتنسيق مع المدارس الفنية داخل المدارس، وكذلك أنشطة اجتماعية بهدف نشر وعي التكافل والاعتماد على النفس والشعور بالمسئولية المجتمعية، على أن يُنظم حفل ختامي بجميع الأنشطة وتكريم النماذج المتميزة على مستوي المحافظة.

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