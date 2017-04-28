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محافظ سوهاج يمنح '' فتاتي البرجر'' عربة تعمل بالطاقة الشمسية

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محافظ سوهاج يمنح '' فتاتي البرجر'' عربة تعمل بالطاقة الشمسية محافظ سوهاج يمنح '' فتاتي البرجر'' عربة تعمل بالطاقة الشمسية

مصراوي Masrawy

فتاتي عربة البرجر

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، منح عربة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية كهدية لفتاتي الجديدة شيماء محمد وصديقتها ياسمين حسن ، المعروفتين إعلاميا بـ " فتاتي عربة البرجر" ، واللتان أثارتا حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول لهن خلال إزالة البلدية لعربتهن غير المرخصة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ وصول العربات الذكية الجديدة والتي تعمل بالطاقة الشمسية لطرحها قريبا لشباب المحافظة من خلال قرعة علنية في ظل مبادرة رئاسة الجمهورية لتشغيل الشباب.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعي بكل أجهزتها المعنية لخلق مزيد من الفرص ودعم المشروعات التي تساعد علي توفير فرص عمل للشباب. 

وأشاد " عبد المنعم " بالفتاتين وإصرارهما علي كسب لقمة العيش بصورة مشرفة لتكونا نموذجا يحتذى به، مشيراً أنه لابد لكل الشباب أن يسعى إلى العمل الحر للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية داخل هذا الوطن.

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