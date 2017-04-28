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رسميا.. بورنموث يجدد عقد أرتور بوروك

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رسميا.. بورنموث يجدد عقد أرتور بوروك رسميا.. بورنموث يجدد عقد أرتور بوروك

التحرير

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أعلن نادي بورنموث الانجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقده حارسه الدولي البولندي "أرتور بوروك"، حتى صيف 2018 - حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي.

وغاب أرتور بوروك - البالغ من العمر 37 عامًا، والذي خاض 64 مباراة دولية مع منتخب بولندا، مباراتين فقط في الدوري الانجليزي الممتاز  "البريميرليج" هذا الموسم، وحافظ في ثمانية مباريات على شباكه نظيفة "كلين شيت".

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ويحتل بورنموث المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب البريميرليج، بقيادة مديره الفني إيدي هوي، برصيد 38 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر في 16، مسجلآ 49 هدفًا فيما استقبلت شباكه 63 هدفًا).

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