البيانكونري يتسلح بسجله أمام أتلانتا للاقتراب من لقبه السادس على التوالي

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يحتضن ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا، لقاء أتلانتا أمام يوفنتوس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويدخل أتلانتا، بقيادة مديره الفني جيان بييرو جاسبريني، المباراة وفي جعبته 63 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب، (جمعهم من 33 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 6 وخسر في 8، مسجلآ 56 هدفًا فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا)، بفارق نقطة عن لاتسيو الرابع بـ64 نقطة.

فيما يتصدر البيانكونيري يوفنتوس جدول الترتيب بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليجري، برصيد 83 نقطة، (جمعهم من 33 مباراة، فاز في 27 وتعادل في 2 وخسر في 4، مسجلآ 68 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا)، بفارق 8 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني (75 نقطة)، و12 نقطة عن نابولي الرابع (71 نقطة).

ويمر البيانكونيري بفترة رائعة، ففضلًا عن تصدره ترتيب الدوري بفارق مريح، فإنه بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من الباب الواسع على حساب برشلونة الإسباني بعد أن تغلب عليه 3-0 ذهاباً في تورينو وتعادل معه سلباً إياباً في كتالونيا في ربع النهائي.

كما أن يوفنتوس يحلم بالثلاثية بعد أن وصل إلى نهائي كأس إيطاليا لمواجهة لاتسيو، وهو يسعى إلى لقب ثالث على التوالي في المسابقة.

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ويسعى ماسيمليانو أليجري في تحقيق الثلاث نقاط ليخطا البيانكونيري خطوة إضافية نحو لقبه السادس على التوالي، كما يأمل فريق السيدة العجوز في تكرار فوز الذهاب (3-1) الذي أقيم بملعب يوفنتوس أرينا ضمن مباريات الجولة الـ15.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها في 29 مباراة منذ عام 2001 في جميع المسابقات، فاز أتلانتا في لقائين فقط، فيما فاز يوفنتوس في 23 لقاء، بينما فرض التعادل نفسه في 4 مواجهات.

كما أن الأرقام تؤكد أنت البيانكونيري تمكن من الفوز في آخر 13 مباراة واجه خلالها أتلانتا في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، لكن كان الفوز الأخير لأتالانتا ضد يوفنتوس في فبراير 2001؛ ومنذ ذلك الحين كسب الفريق نقطتين في 24 مواجهه ضد اليوفي، علاوة على أن فريق السيدة العجوز تمكن من الفوز على أتلانتا في 9 مباريات على أرض الأخير.

لكن في هذا الموسم الأرقام تشير إلى أن أتالانتا (16) ويوفنتوس (12) سجلا أكبر عدد من الأهداف من خلال المدافعين في الدوري الايطالي، كما أن يوفنتوس (17)، واتالانتا وروما (14) الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم "كلين شيت" في الكالتشيو هذا الموسم، علاوة على أن يوفنتوس (23)، واتالانتا (20) سجل أكبر عدد من الأهداف في أول 30 دقيقة هذا الموسم.