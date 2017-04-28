«زيدان وجيجز».. ضمن أبرز 5 أساطير كروية خاطئة

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تنتشر بين الحين والأخر العديد من الأساطير الخاصة بكرة القدم والتي تتواجد في الساحة فقط من صنع الجماهير ولا يوجد لها أس أساس من الصحة، ومن جانبها نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية 5 أساطير انتشرت بقوة في السنوات الماضية في السطور التالية كالأتي:

1- جماهير مانشستر يونايتد

انتشرت أسطورة بريطانية شهيرة للغاية أن جميع جماهير مانشستر يونايتد يتواجدون في لندن، رغم بلوغ عدد مشجعي الشياطين الحمر 660 مليون مشجع حول العالم بينما يتواجد في لندن 8,5 مليون نسمة.

وبدورهم أجرى باحثون من معهد أكسفورد للإنترنت تتبعا لأماكن التغريدات الخاصة بجماهير مانشستر يونايتد ووجدوا أن الكثير منهم لا يتواجد في العاصمة البريطانية من الأساس، ويبدو أن تلك الأسطورة انتشرت حينها في محاولة للتأكيد أن مانشستر يونايتد هو الفريق الأفضل والأكثر شعبية في انجلترا.

2- ماريو بالوتيلي

يعتبر المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في عالم الساحرة المستديرة، ما جعل منه مادة خصبة للعديد من الروايات الخاطئة التي رويت عنه، فلم يشعل بالوتيلي الألعاب النارية في الحمام كما أثير كما ل يرتدي زي الكريسماس وتجول في شوارع مانشستر كما لم يدفع مصاريف الطلاب في جامعة مانشستر، وكلها أساطير انتشرت بقوة عنه ولا أساس لها من الصحة.

3- كارثة ميونيخ

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في الستعينيات من القرن الماضي أثير سؤال بين الكثير من الجماهير البريطانية حول اللاعب الوحيد الذي نجا من كارثة ميونيخ والتي شهدت سقوط طائرة مانشستر يونايتد، وكانت الإجابة على هذا السؤال هي حارس ليدز يونايتد وأرسنال السابق لوكيتش الذي زعم أنه والدته أنقذت من تلك الحادثة في فترة حملها به.

ورغم تواجد إمرأة حامل على متن الطائرة وأنقذت بالفعل من قبل لاعب مانشستر يونايتد هاري جريج، إلّا أن تلك الحادثة وقعت قبل ميلاد الحارس الصربي بثلاث سنوات.

4- زيدان والتسلل

أثيرت شائعة طريفة للغاية بأن اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان لم يسبق له وأن وقع في مصيدة التسلل من قبل طوال مسيرته، ويكفي مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة حقيقة هذا الأمر.

5- جيجز الانجليزي

انتشرت فكرة أنه إذا امتلك المنتخب الانجليزي جناح يساري مثالي مثل رايان جيجز في فترة التسعينيات لاختلف الأمر كثيرًا من حيث النتائج التي كان سيحققها حينها منتخب الأسود الثلاثة، في تحسر من الجماهير الإنجليزية على عدم لعب جيجز لانجلترا وتفضليه لويلز.

وفي واقع الأمر لم يملك جيجز فرصة تمثيل المنتخب الإنجليزي من الأساس؛ كونه ولد في مدينة كارديف وهي عامل عام للغاية في عدم تمثيله لانجلترا وتمثيل ويلز بلده الأم.