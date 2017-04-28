اشتباكات عنيفة بين مسلحي "بيت المقدس" وبدو "الترابين" برفح وسقوط قتلى من الجانبين

شمال سيناء - أشرف سويلم:

تجددت الاشتباكات المسلحة بين أبناء قبيلة "الترابين" وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 4 تكفيريين وشابين من "الترابين" عند قرية البرث جنوبي رفح.

قال مصدر أمني رفيع المستوي بمدينة رفح، فضّل عدم ذكر اسمه، إن أبناء قبيلة "الترابين" قتلوا 4 عناصر تكفيرية، في أثناء فرارهم بعد استهداف شابين من القبيلة، مؤكدًا استمرار الاشتباكات بين الطرفين حتى كتابة هذه السطور.

وكان شاب من قبيلة "الترابين" يدعى سالم عبد الكريم سلام، 21 عامًا، قد لقي مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر تفجير مسلحين من تنظيم أنصار بيت المقدس عبوة ناسفة في سيارته "ربع نقل" بقرية البرث جنوب رفح، ونقلت الإسعاف جثمانه إلى مستشفى السويس العام.

وأضاف المصدر الأمني، أن شاب آخر من القبيلة قُتل برصاص مسلحي التنظيم الإرهابي بعد استهداف الشاب الأول.