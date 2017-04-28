الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ27 مدينة وقرية خلال 2016-2017

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نجح قطاع البترول فى إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة بمدينتي "الدلنجات وأبوالمطامير" بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال وديروط وسمخراط والمجد وإدكو بالمحافظة، وذلك في إطار استكمال خطة عمل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل المخططة خلال عام 2016/2017، وخفض الأعباء المالية عن كاهل ميزانية الدولة وخاصة في دعم إسطوانات البوتاجاز وتقديم خدمة نظيفة في سهولة ويسر للمواطنين

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وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات، أن عدد المدن التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة خلال عام 2016/2017 بلغ 27 مدينة وقرية ومنطقة بمختلف المحافظات من خلال شركات توزيع الغاز شملت مناطق العزبة القبلية وعزبة النخل وعرب الوالدة وطرق شرق المترو بمحافظة القاهرة وكفر الجبل بمحافظة الجيزة و مناطق ورورة بالقليوبية ونفيا وكفر أبو داوود بمحافظة الغربية والمصيلحة وميت خلف بمحافظة المنوفية ومدن سنهور وإبشواي وأبو كساة بمحافظة الفيوم ومناطق الفشن بمحافظة بني سويف ومطاي وبني أحمد وطهنشا بمحافظة المنيا وديروط بمحافظة أسيوط ومناطق طما والمراغة بمحافظة سوهاج.