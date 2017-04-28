احذري زيادة الوزن "الطبيعية" خلال الحمل

كتب - علي أحمد

تتلقى المرأة الحامل دائماً تحذيراً بتجنب زيادة الوزن في السنوات السابقة للحمل تفادياً للإصابة بسكري الحمل، إلا أن دراسة جديدة حذرت أيضاً من خطورة الزيادة الطبيعية للوزن أثناء الحمل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت دراسة أجراها باحثون أستراليون عن أن السيدات اللاتي يتكسبن زيادة في الوزن خلال الحمل تتضاعف احتمالات إصابتهن بسكري الحمل.

وأشارت الدراسة إلى أن السيدات اللاتي يكتسبن زيادة في الوزن لا تتعدى 2.5% سنوياً يعتبرن أكثر عرضة 3 مرات للإصابة بسكري الحمل، أما اللاتي يزيد وزنهن بمعدل 1.5% من الوزن الأساسي يعتبر أكثر عرضة بمعدل الضعف من اللاتي لم يحصلن على أي زيادة في الوزن.

وقالت أكيلو أدين من جامعة كوينزلاند الأسترالية والمشرفة على الدراسة، إن زيادة الوزن في مرحلة البلوغ المبكر ترفع من مقاومة الأنسولين في الجسم، وبالتالي تزيد احتمالات الإصابة بسكري الحمل.

يذكر أن الإصابة بسكري الحمل تحدث إذا لم يتمكن جسم المرأة من إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتلبية الاحتياجات الإضافية أثناء هذه الفترة، وإذا لم يتم علاجه فقد تتعرض الأم إلى مضاعفات فضلاً عن احتمال الاضطرار إلى إجراء ولادة قيصرية.