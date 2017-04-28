أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

احذري زيادة الوزن "الطبيعية" خلال الحمل

Google+ Print
احذري زيادة الوزن "الطبيعية" خلال الحمل احذري زيادة الوزن "الطبيعية" خلال الحمل

مصراوي Masrawy

احذري زيادة الوزن الطبيعية خلال الحمل

كتب - علي أحمد

تتلقى المرأة الحامل دائماً تحذيراً بتجنب زيادة الوزن في السنوات السابقة للحمل تفادياً للإصابة بسكري الحمل، إلا أن دراسة جديدة حذرت أيضاً من خطورة الزيادة الطبيعية للوزن أثناء الحمل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت دراسة أجراها باحثون أستراليون عن أن السيدات اللاتي يتكسبن زيادة في الوزن خلال الحمل تتضاعف احتمالات إصابتهن بسكري الحمل.

وأشارت الدراسة إلى أن السيدات اللاتي يكتسبن زيادة في الوزن لا تتعدى 2.5% سنوياً يعتبرن أكثر عرضة 3 مرات للإصابة بسكري الحمل، أما اللاتي يزيد وزنهن بمعدل 1.5% من الوزن الأساسي يعتبر أكثر عرضة بمعدل الضعف من اللاتي لم يحصلن على أي زيادة في الوزن.

وقالت أكيلو أدين من جامعة كوينزلاند الأسترالية والمشرفة على الدراسة، إن زيادة الوزن في مرحلة البلوغ المبكر ترفع من مقاومة الأنسولين في الجسم، وبالتالي تزيد احتمالات الإصابة بسكري الحمل.

يذكر أن الإصابة بسكري الحمل تحدث إذا لم يتمكن جسم المرأة من إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتلبية الاحتياجات الإضافية أثناء هذه الفترة، وإذا لم يتم علاجه فقد تتعرض الأم إلى مضاعفات فضلاً عن احتمال الاضطرار إلى إجراء ولادة قيصرية.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"