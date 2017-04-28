كوبلر يزور الخرطوم لبحث الأزمة الليبية الأحد المقبل

(أ ف ب):

يزور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الخرطوم يوم الأحد، لإجراء محادثات حيال الأزمة القائمة في البلد الشمال أفريقي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية الخميس.

ويفترض أن يلتقي كوبلر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وعددا من كبار المسؤولين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن كوبلر "سيناقش جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لمحاولة حل الأزمة الليبية".

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ إطاحة نظام معمر القذافي العام 2011، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة وفاق وطني في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها وتتبع لها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.