مسلحون يفجرون أنفسهم بعد مواجهة مع الشرطة في بنجلاديش

(أ ف ب):

ذكرت الشرطة في بنجلاديش اليوم الجمعة، أن أربعة مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون فجروا أنفسهم في مخبأ في بنجلاديش بعد مواجهة استمرت 24 ساعة.

وداهمت الشرطة منزلا في بلدة شيبجاني شمال البلاد في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد إخبارية بوجود متطرفين مختبئين فيه ما أدى الى مواجهة انتهت بتفجيرات وإطلاق نار في وقت متأخر من الخميس.

وصرح قائد الشرطة المحلية مجاهد الإسلام لوكالة فرانس برس أن "أربعة مسلحين من جماعة مجاهدي بنجلاديش المحظورة فجّروا أنفسهم بقنبلة".

وأضاف "طلبنا منهم الاستسلام عدة مرات إلا أننا لم نلق استجابة".

وتتهم الحكومة "جماعة مجاهدي بنجلاديش" بالوقوف خلف موجة من الهجمات الدموية ضد أجانب ونشطاء حقوقيين وأفراد من أقليات دينية في البلد الذي تدين غالبية سكانه بالإسلام.

وكان هجوم كبير وقع على مقهى في دكا العام الماضي قتل فيه 22 شخصًا معظمهم من الأجانب.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم وعن هجمات أخرى، إلا أن دكا تؤكد أنها من تنفيذ جماعات محلية.