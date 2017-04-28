«زمالك إيناسيو» يبحث عن الانتصار الثالث أمام أبناء السيد البدوي

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يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على طنطا، في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة تحكيمية للحكم عوض سعفان.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة حصدها خلال 25 مباراة (6 فوز - 6 تعادل - 13 خسارة) تحت قيادة مديره الفني خالد عيد.

فيما يسعى أيناء القلعة البيضاء بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو إلى مواصلة انتصاراته عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، والمصري البورسعيدي بهدف نظيف لشيكابالا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بـ46 نقطة (14 فوز - 7 خسائر - 4 تعادلات).

وأعلن البرتغالي إيناسيو قائمة الفارس الأبيض لمواجهة أبناء السيد البدوي وضمت كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، عمر صلاح.

خط الدفاع: علي جبر، محمود حمدي الونش، شوقي السعيد، محمد ناصف، حسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، معروف يوسف، إبراهيم صلاح، صلاح ريكو، محمد إبراهيم، محمود دونجا، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، أحمد رفعت.

خط الهجوم: باسم مرسي، ستانلي، أحمد جعفر.

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واستبعد المدرب البرتغالي كلا من: محمد مجدي وحسام باولو ومحمود جنش وأحمد توفيق وأسامة إبراهيم وأيمن حفني للإصابة.

ونستعرض نتائج آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين:

1-تقابل الزمالك وطنطا بمسابقة كأس مصر عام 2004 وفاز الزمالك بنتيجة 3/1، أحرزها وليد صلاح عبد اللطيف "هدفين"، وهدف لطارق السعيد، وأحرز هدف طنطا نهاد حجاج.

2- الدور الأول بدوري 2006/2007 وفاز الزمالك بنتيجة 4/0، إذ أحرز الأهداف علاء عبد الغني وعمرو ذكي وجمال حمزة ومجدي عطوة.

3-الدور الثاني في نفس الدوري، فاز الزمالك بهدفين نظيفين بتوقيع شيكابالا وجمال حمزة.

4- تقابل الفريقان في دور الـ16 بكأس مصر عام 2013، وفاز الزمالك برباعية نظيفة، لأحمد عيد عبد الملك وحازم إمام وأحمد جعفر وأحمد علي من ركلة جزاء.

5- انتهى لقاء الفريقين بالدور الأول من الدوري الممتاز لهذا الموسم 2016-2017، بفوز الزمالك بهدف وحيد من ركلة جزاء أحرزها شيكابالا.