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ألف قصة «عايز حقي» وأحب «خيرية أحمد».. ما لا تعرفه عن يوسف عوف

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ألف قصة «عايز حقي» وأحب «خيرية أحمد».. ما لا تعرفه عن يوسف عوف ألف قصة «عايز حقي» وأحب «خيرية أحمد».. ما لا تعرفه عن يوسف عوف

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أحد رواد الكتابة الساخرة وعلم من أعلام المسرح والإذاعة، قد لا يعرفه الكثير من أبناء الجيل الحالي، لكن حتمًا هم يشاهدون أحد أعماله على شاشات الفضائيات، لما تتشبع به من روح السخرية التي هي جزء أصيل من روح الشخصية المصرية.

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إنه الكاتب الساخر والمؤلف المسرحي والإذاعي والسينمائي يوسف عوف، المولود في 29 يناير 1928، وصاحب فرقة "ساعة لقلبك" المسرحية، التي اشتهرت في خمسينيات القرن الماضي، وضمت كبار النجوم أمثال فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي.

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عُرف "عوف" بأسلوبه الساخر في الكتابة بسخريته من الواقع وتحويل الدموع إلى ضحك، ولكنه بدأ حياته العملية بالكتابة الصحفية في مجلة الشباب وتأليف الكتب الساخرة ومنها "هموم ضاحكة، وكرسي في الكلوب"، ثم قدم برامج استعراضية وفكاهية منها: "مجلة التليفزيون" و"ساعتين حلوين‏".

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كتب للتليفزيون مسلسلات عدة منها: "ساكن قصادي، وغدًا تتفتح الزهور"، فضلًا عن كتابته لفوازير "خد وهات"، و"المناسبات"، بجانب 13 فيلمًا سينمائيًّا قدمها الراحل أشهرها: "عالم عيال عيال، والمشاغبون في الجيش"، وأيضًا هو صاحب قصة "عايز حقي" التي تحولت إلى فيلم سينمائي قام ببطولته الفنان هاني رمزي في عام 2003، وتحدث عن حق المواطن المصري في المال العام.

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قدم الراحل الكثير من المسرحيات الناجحة أبرزها: "هاللو شلبي" في عام 1969، والتي ضمت كوكبة من نجوم الكوميديا مثل: عبد المنعم مدبولي، وسعيد صالح، ومحمد صبحي، وعبد الله فرغلي، وكذلك مسرحية "مولد سيدي المرعب"، كما شارك بالتمثيل في ثلاثة أفلام، هي "شهر عسل من دون إزعاج، واللهب، وحماتي ملاك".

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تزوج الراحل من الفنانة خيرية أحمد بعد قصة حب رائعة، وأنجبا ابنًا وحيدًا يدعى "كريم"، يبلغ من العمر الآن 51 عامًا، ويعمل مهندسًا معماريًّا، لكن بعد رحيل الزوج في 28 أبريل 1999، أصيبت "خيرية" بحزن عميق،  جعلها تنقطع عن العمل الفني وتمكث في وحدة مع ملابسها السوداء التي ارتدتها لفترة طويلة من الزمن، ولكنها مع ذلك عادت إلى شغفها من جديد وبقيت أمام الكاميرا حتى رحيلها في 19 نوفمبر عام 2011.

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