الوحيد الذي جسد شخصيته.. كواليس «الصداقة الرئاسية» بين نور الشريف ومبارك

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لم يكن "محمد جابر محمد عبد الله" المولود في 28 أبريل 1946 سوى شاب عادي يهوى لعب كرة القدم في حواري منطقة السيدة زينب، حيث تربى في كنف عمته وزوجها صاحب ورشة النجارة المتواضعة، وذلك ضمن فريق "الوردة البيضاء"، الذي كان "محمد" أحد أبرز أعضائه، وسرعان ما احترف كرة القدم لينتقل للعب في نادي الزمالك الذي كان على وشك الانضمام لنجوم الفريق الأول به، لولا تدخل شقيقته التي دفعت به إلى الفن دفعًا، بحجة أن لاعب الكرة "عمره قصير"، بينما يعيش الفنان على مر الزمن بأعماله، وعليه اختارت له اسمه الفني "نور الشريف" تشبهًا بالنجم العالمي "عمر الشريف".



بدأ "نور" رحلته الفنية في عصر الزعيم عبد الناصر، وتحديدًا في منتصف الستينيات، حيث رشحه زميله عادل إمام لدور في فيلم "قصر الشوق" الذي عُرض عام 1967 ثم خطا سريعًا نحو النجومية، ولأن الفنان الراحل نال نصيبه من الثقافة ما قد لم ينله الكثير من أبناء جيله، نجده في معظم أحاديثه الصحفية والإعلامية يربط مسيرته الفنية بفترات حكم الرؤساء الثلاثة، وهم: "عبد الناصر - السادات - مبارك".

ما قبل «مبارك»

وعن علاقة الشريف بـ "عبد الناصر" كان يرى أنه يدرك جيدًا قيمة الفن، ويستشهد على ذلك بوقائع بعينها خلال حواراته، منها أن الزعيم الراحل أعطى ذات مرة المنتجة آسيا، سلاح الفرسان بالخيل مجانًا، في حين أن الفن بعصر "السادات" كان يمر بمراحل انحدار، وبالتحديد بعد حل شركات القطاع العام، ودلّل على ذلك بالرسوم الباهظة التي كانت تُفرض على التصوير في الأماكن الأثرية وغيرها من جانب الدولة في عصر "السادات"، فقال: "أثناء تصوير فيلم زمن حاتم زهران حينما كنت بحاجة لخدمات عسكرية، طُلب منى أن أدفع 35 ألف جنيه واستطعت من خلال التدخلات دفع 15 ألف جنيه فقط".

ورغم حنق الفنان الراحل على عصر "السادات"، إلا أنه ذكر موقفًا قبل رحيله خلال حوار صحفي، أوضح فيه أن اتصل بالرئيس السادات ليطلب منه إجازة بعرض فيلمه "أهل القمة"، الذي كان ينتقد فترة حكم الرئيس الراحل

إبان توليه السلطة في 1970، وبعد مشاهدة "السادات" للفيلم، وافق على عرضه، ولم يحذف سوى مشهد واحد يحصل فيه ضابط شرطة على رشوة، وتم عرض الفيلم في عام 1981، وهو العام ذاته الذي اغتيل فيه السادات.



علاقة وطيدة مع «مبارك»

شهدت علاقة الفنان الراحل نور الشريف بالسلطة تحولًا بعد تولي حسني مبارك مقاليد الحكم، حيث نشأت علاقة وطيدة بينهما، وصلت إلى حد تبادل المكالمات الهاتفية باستمرار بين الطرفين، فضلًا عن زيارة "الشريف" للرئيس الأسبق في القصر الجمهوري برفقة الموسيقار الراحل "عمار الشريعي"، على حد قول نور الشريف في حوار سابق مع برنامج "جملة مفيدة" تقديم منى الشاذلي.

شخصية "مبارك" في السينما طوال فترة حكمه اقتصرت على صورة توضع في خلفية مكاتب المؤسسات الحكومية والجهات السيادية، ولم يكن يتخيل أحد أن يسمح الرئيس الأسبق لأي فنان بتجسيد شخصيته، حيث كان يرفض ذلك بشدة بل وينهر من يعرض عليه الأمر، حتى إنه رفض عرض الفنان الراحل أحمد زكي بتقديم شخصيته في فيلم "الضربة الجوية"، وفق ما نشره موقع "العربية نت".

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الامر كان مختلفًا مع الفنان المفضل لمبارك "نور الشريف" الذى تخلى معه عن هذا الرفض حينما علم أنه الذي سيجسد شخصيته، وبرر ذلك قائلًا: " نور فنان قدير ومثقف معجون بالوطنية وتشع منه روح مصرية خالصة"، وعليه تم إنتاج أول عمل فني عن رئيس الجمهورية، وكان عبارة عن مسلسل إذاعي بعنوان "سيرة ومسيرة"، قدم فيه "نور" دور الرئيس، فيما أسندت شخصية سوزان مبارك إلى الفنانة ميرفت أمين، وجسد الفنان أحمد عبد العزيز شخصية جمال مبارك وأذيع الجزء الأول من المسلسل للمرة الأولى في عيد ميلاد مبارك الثاني والسبعين، وتحديدًا في مايو 2000 على موجة البرنامج العام بالإذاعة المصرية على مدار شهر كامل، وبعد عرض المسلسل تم الاتفاق على إعداد جزء ثان منه عام 2005 لكنه لم يخرج للنور.

وحينما سُئل الفنان الراحل في حوار صحفي مع مجلة "لها" عما إذا كان نادمًا على تقديم ذلك العمل قال: "إطلاقًا، لأننى قدمته بالمعلومات المتاحة لي وقتها، كما أنه لم يتم ليّ ذراعي لفعل ذلك، فضلاً عن أنه كان من الغباء أن يرفض ممثل تقديم شخصية الرئيس وهو موجود في السلطة"، موضحًا أن القرار كان إنتاج عمل إذاعي ليكون مسودة للعمل التليفزيوني، لكن "مبارك" هو الذي رفض تقديم مسلسل تليفزيوني عن حياته.



ناجي العلي

في عام 1992 قرر الفنان نور الشريف إنتاج فيلم "ناجي العلي" الذي جسّد فيه شخصية الرسّام الفلسطيني "ناجي العلي"، وهو الشاعر الذى طالما أرَّق الحكام العرب برسوماته اللاذعة، لكن رياح عاتية هبت في وجه نور شريف، واُتهم بتلقي تمويل قدره 3 ملايين دولار من منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بهذا الدور، بل وأُفردت صفحات جرائد قومية لتوجيه السباب له بشكل يومي، وفق ما صرح به في لقاء مع الدكتور مدحت العدل على قناة "سي بي سي".

"أفظع شيء في الدنيا هو الإحساس بالظلم"، جملة قالها الفنان الراحل وعيناه تترجرج بالدموع تعبيرًا عن تلك الفترة القاسية التي مرّ بها عقب عرض الفيلم، فقال: "لقيت كتير من زمايلي بيشتموني، وشاركوا في المذبحة وبعض الأقلام انتقدتني واتهمتني بالخيانة"، متابعًا: "أبو عمار الرئيس ياسر عرفات جه مصر قابل الرئيس مبارك عشان يمنع عرض فيلم ناجي العلي في افتتاح مهرجان القاهرة"، فرد عليه مبارك قائلًا: "أنا لم أشاهد الفيلم لكن الدكتور أسامة الباز شاهده، وهو فلسطيني أكتر منكم"، وتم عرض الفيلم، لكن لمدة أسبوعين فقط، ليتم سحبه بعدها مباشرة، نتيجة عزوف المشاهدين عنه لكثرة الهجوم عليه.

دور "ناجى" تسبب فى وضع اسم نور الشريف على قوائم الحظر في دول التعاون الخليجي وسحب 3 أفلام له هناك بجانب وقف عرض أفلامه في مصر، وكان ذلك بداية دخول الفنان في حالة انهيار كلي، لعدم تمكنه من أداء أي دور في أي عمل درامي أو سينمائي، وهو ما اضطر زوجته الفنانة بوسي إلى قبول أداء أدوار لم تكن راضية عنها من أجل الإنفاق على المنزل.

فكر الشريف في الهجرة إلى إنجلترا للعمل هناك كمذيع أو صحفي بإحدى الجرائد العربية في لندن ليستطيع العيش هو وأسرته، وهنا تدخل الرئيس الأسبق مبارك، وتحدث مع دول التعاون الخليجي لرفع اسم الفنان نور الشريف من قوائم الحظر، كما أمر بوقف حملة الهجوم الشرسة عليه في الصحف.

اعتراف

بعد سقوط "مبارك" بفضل ثورة 25 يناير، كشف نور الشريف عن خبايا تلك العلاقة الرئاسية، وأن "مبارك" سبق وأن رشحه لمناصب عليا في الدولة مثل وزير ورئيس قطاع لكنه رفض، فقال: "علاقتي مع مبارك كانت عقلانية موضوعية بعيدة عن أي تحيز، وسبق وعرض على أكثر من وزارة ورفضت، لأنني على اقتناع بأنني فنان"، كما ودافع بشدة عن الرئيس الأسبق، قائلًا: "مبارك كان ضد التوريث والتاريخ سوف يثبت ذلك".