اعتقال رجل سوري يشتبه في انضمامه لداعش في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الالمانية، صباح اليوم الجمعة، رجلا سوريا، يشتبه في انضمامه لتنظيم داعش.

وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي أنه تم اعتقال الرجل، 23 عاما، في ولاية بادن-فيرتمبرج جنوب غرب البلاد وتم تفتيش شقته.

ويتهم الرجل بانضمامه لجماعة مسلحة في الحرب الأهلية في سوريا.

وطبقا للتحقيقات، انضم الرجل إلى داعش في أوائل عام 2013 وشارك في عمل عسكري.

وتشير تقديرات هيئة مكافحة الجريمة الأخيرة إلى أن عدد الخطرين الإسلاميين الموجودين في ألمانيا يصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 600 شخص، ويعد هذا رقما قياسيا جديدا في أعداد هؤلاء الأشخاص، ومنذ الصيف الماضي، لا يكاد يمر شهر في ألمانيا دون القبض على شخص مشتبه في صلته بالإرهاب