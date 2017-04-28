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سامباولي يقترب من تدريب المنتخب الأرجنتيني

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سامباولي يقترب من تدريب المنتخب الأرجنتيني سامباولي يقترب من تدريب المنتخب الأرجنتيني

التحرير

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تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم برئاسة كلاوديو تابيا، بعرض رسمي لمدرب إشبيلية الحالي خورخي سامباولي؛ لتولي تدريب خلفا للمدرب المقال إدجاردو بوزا، وذلك حسبما نقلت "ESPN".

وأوضح "تابيا"، أن سامباولي هو المرشح الوحيد حاليا، إلا أن الاتحاد يحترم تعاقده مع إشبيلية، لذا سيتم التفاوض مع الفريق الأندلسي بشأن رحيله عن الفريق، خاصة أن عقده يحتوي على شرط جزائي.

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وأضاف أن الاتحاد الأرجنتيني لن يبدأ مفاوضاته مع سامباولي خلال الوقت الحالي؛ احتراما للعمل الجاد الذي يقدمه مع إشبيلية هذا الموسم.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في الدوري الإسباني مناصفة مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، والذي يتفوق بفارق الأهداف في صراعهما لحجز بطاقة التأهل المباشرة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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التحرير

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