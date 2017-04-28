أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رومينيجه يجدد الثقة في أنشيلوتي: «مدرب جيد للغاية»

Google+ Print
رومينيجه يجدد الثقة في أنشيلوتي: «مدرب جيد للغاية» رومينيجه يجدد الثقة في أنشيلوتي: «مدرب جيد للغاية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

جدد رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيجه، الثقة في المدير الفني للفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويحتل الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، إلا أن الفريق يمر بفترة سيئة بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس ألمانيا.

شاهد أيضا

وأكد "رومينيحه"، أن أنشيلوتي مدرب جيد للغاية، ويمتلك خبرة كبيرة، وسيواصل العمل في منصبه حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى عام 2019، مشيرا إلى أن فكرة مناقشة مستقبله مع الفريق بسبب ضعف النتائج الأخيرة لم تتطرح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة»

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»

السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه»