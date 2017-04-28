رومينيجه يجدد الثقة في أنشيلوتي: «مدرب جيد للغاية»

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جدد رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيجه، الثقة في المدير الفني للفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويحتل الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، إلا أن الفريق يمر بفترة سيئة بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس ألمانيا.

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وأكد "رومينيحه"، أن أنشيلوتي مدرب جيد للغاية، ويمتلك خبرة كبيرة، وسيواصل العمل في منصبه حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى عام 2019، مشيرا إلى أن فكرة مناقشة مستقبله مع الفريق بسبب ضعف النتائج الأخيرة لم تتطرح.