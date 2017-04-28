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حقيقة عودة التوقيت الصيفي في مصر.. "الساعة كام؟"

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حقيقة عودة التوقيت الصيفي في مصر.. "الساعة كام؟" حقيقة عودة التوقيت الصيفي في مصر.. "الساعة كام؟"

مصراوي Masrawy

حقيقة عودة التوقيت الصيفي

كتبت- رنا أسامة:

استيقظ العديد من الأشخاص، اليوم الجمعة، على تغيير مفاجئ أصاب حواسيبهم الشخصية وهواتفهم المحمولة، إذ تم تقديم ساعة في التوقيت بشكل أوتوماتيكي، وهو ما أحدث إرباكًا في إعدادات الوقت على الأجهزة الإلكترونية لدى عدد كبير من المواطنين.

بيد أن التغيير الذي طال التوقيت على الأجهزة الإلكترونية يعود إلى التوقيت الصيفي في ، والذي تم إلغاؤه منذ العام الماضي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وجاء هذا القرار -الذي اصدره المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء- في ضوء ما ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلًا.

ومن ثمّ فلا يوجد تقديم أو تأخير في الساعة، وفي حال اكتشفت أن هاتفك المحمول أو حاسوبك الشخصي تقدّم ساعة، فعليك العودة إلى إعدادات الجهاز وإعادتها مرة أخرى.

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