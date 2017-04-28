أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: دور مصر في المنطقة مهم «رغم أنها جريحة» -
السيسي لبابا الفاتيكان: مصر في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب -
بابا الفاتيكان: مصر «أم الدنيا».. وتعني الكثير للبشرية -
السيسي: دور الأزهر في مواجهة الإرهاب «لا غنى عنه» -
السيسي لبابا الفاتيكان: الإسلام بريء من أهل الشر -
السيسي: «الإسلام الحق لم يأمر بقتل الأبرياء» -
رئيس أساقفة بيروت: بابا الفاتيكان جاء إلى أرض الكنانة لإقامة السلام -
صور| افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء -
بابا الفاتيكان: مصر زهرة العالم وأرض الحضارة -
البابا فرانسيس يختتم كلمته: انشروا الأخوة والسلام لشعب مصر الطيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة مجندي شرطة في تفجير مدرعة بالعريش

Google+ Print
إصابة مجندي شرطة في تفجير مدرعة بالعريش إصابة مجندي شرطة في تفجير مدرعة بالعريش

مصراوي Masrawy

تفجير مدرعة - ارشيفية

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أصيب عريف شرطة ومجند، صباح اليوم الجمعة، إثر تفجير مسلحين، يشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس، عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة شرطة، خلال تمشيطها منطقة الموقف الجديد بدائرة قسم أول العريش.

وقال مصدر أمني إن المجندين المصابين هما: "محمد محمود ماهر 39 عامًا (شظايا متفرقة بالجسد)، ومحمد عبد الفتاح علي 22 عامًا (بتر باليد اليمنى وكسر بالساق اليمنى)"، مشيرًا إلى نقل الإسعاف المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش، وجارٍ تمشيط المنطقة بحثًا عن عبوات ناسفة أخرى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"