إصابة مجندي شرطة في تفجير مدرعة بالعريش

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أصيب عريف شرطة ومجند، صباح اليوم الجمعة، إثر تفجير مسلحين، يشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس، عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة شرطة، خلال تمشيطها منطقة الموقف الجديد بدائرة قسم أول العريش.

وقال مصدر أمني إن المجندين المصابين هما: "محمد محمود ماهر 39 عامًا (شظايا متفرقة بالجسد)، ومحمد عبد الفتاح علي 22 عامًا (بتر باليد اليمنى وكسر بالساق اليمنى)"، مشيرًا إلى نقل الإسعاف المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش، وجارٍ تمشيط المنطقة بحثًا عن عبوات ناسفة أخرى.