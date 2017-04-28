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حريق يلتهم نصف فدان قمح في الشرقية

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حريق يلتهم نصف فدان قمح في الشرقية حريق يلتهم نصف فدان قمح في الشرقية

مصراوي Masrawy

حريق يلتهم نصف فدان قمح - ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بناحية "منشأة قاسم" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية "منشأة قاسم" بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط المركز وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين اشتعال النيران بكمية من محصول القمح المشون بالأرض الزراعية، ما أسفر عن احتراق حوالي نصف فدان من المحصول.

وبسؤال مالك الأرض المدعو "إبراهيم.إ.ح.ح" - 50 عامًا، مُدرس، أفاد بأن سبب الحريق يُحتمل أن يكون أحد المارة قام بإلقاء "عُقب سيجارة" مشتعل عرضًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فيه أو يشتبه في حدوثه جنائيًا.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2648 إداري ديرب نجم لسنة 2017.

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