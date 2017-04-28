الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة اليوم الجمعة، ارتفاعًا تدريجيًا، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى:

القاهرة 17 30

الإسكندرية 16 26

مطروح 13 24

بورسعيد 18 26

دمياط 18 26

بلطيم 17 26

الإسماعيلية 14 30

السويس 14 31

العريش 13 27

نخل 10 28

طابا 11 29

الطور 19 30

مرسى علم 20 30

الغردقة 21 33

شرم الشيخ 23 32

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رفح 12 26

كاترين 12 26

سيوة 18 33

المنيا 16 34

الفيوم 16 33

رأس سدر 16 29

أبوسمبل 21 39

وسط الدلتا 17 30

أسيوط 16 35

سوهاج 18 36

الأقصر 21 38

أسوان 21 39

شلاتين 21 33

حلايب 23 31

الوادى الجديد 18 38

قنا 20 38

نويبع 21 31

السلوم 15 24