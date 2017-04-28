فيديو.. برلماني عن خفض سن القضاة: «حريق جديد في طريق مصر المكتظ بالحرائق»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عضو اللجنة التشرعية، ضياء الدين داوود، معلقًا على مشروع قانون خفض سن القضاة: «هو مزيد من إشعال الحرائق في طريق مصر المكتظ بالحرائق المشتعلة، بداية من المعارك الاقتصادية حتى الإرهاب الموجود في سيناء».

وأضاف داوود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني» المذاع على قناة «دريم»: «المكونات التي كانت متماسكة في ثورة 30 يونيو نعمل على تفكيكها الآن، ونختلق صدامات بدون داعي»، مشددًا: «أنا أرفض هذا المشروع».

شاهد أيضا

وأردف النائب البرلماني: «نُفاجأ بزملاء أفاضل لهم الحق وفق الدستور أن يتقدموا بمشروعات وقوانين كيفما يشاؤوا، ولكن ذلك ليس معناه أن استخدم سلطاتي لأجور على سلطات أخرى».