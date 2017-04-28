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إبراهيم سعيد لـ«المعلم»: «ابعد».. جميع المواهب اعتزلت ومحدش هيساعدك

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إبراهيم سعيد لـ«المعلم»: «ابعد».. جميع المواهب اعتزلت ومحدش هيساعدك إبراهيم سعيد لـ«المعلم»: «ابعد».. جميع المواهب اعتزلت ومحدش هيساعدك

التحرير

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وجه إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب الأسبق، رسالة إلى حسن شحاتة، المدير الفني لبتروجيت، المستقيل منذ ساعات.

وقال سعيد، عبر حسابه على «تويتر»: «رسالتي.. أنت مدرب ليك اسم كبير، جميع المواهب اعتزلت ومحدش هيساعدك، مفيش أبو تريكة ولا أحمد حسن ولا بركات ولا إبراهيم سعيد، الأفضل ابتعد».

وقدم شحاتة، المدير الفني لفريق بتروجيت، استقالته عقب هزيمة فريقه أمام النصر للتعدين، مساء أمس الخميس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم على ملعب «السويس» لحساب الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

 

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التحرير

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