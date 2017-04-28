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للرجل.. 5 أمور ''غير متوقعة'' لا تحبها المرأة في مظهرك

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مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

قد يبذل الرجل مجهود كبير في اختيار ملابسه، والحصول على أفضل شكل من ناحية مظهره، إلا أن هناك بعض الأشياء في مظهرك وملبسك تكرهها النساء بوجه عام. ومع الأسف قد لا تدرك أنت هذه الحقيقة، لأن النساء قد تشعر بالحرج من أن تخبرك بهذا الأمر، لهذا أردنا أن نلفت انتباهك لما تكرهه النساء في ملابس الرجال، وفقًا لما ذكره موقع therichest.

السترة "Vests"

السترة

تكره النساء عندما يرتدي الرجل الـ vest على تيشرت، خاصًة إذا كان ذلك الرجل نحيفاً للغاية، حيث تبرز السترة مدى نحافته، بالإضافة إلى أنه يذكِر النساء بشكل الأولاد وهم صغار عندما كانت تختار لهم أمهاتهم ملابسهم.

التيشرت "مفتوح الرقبة" بشكل مبالغ فيه

التيشرت

دائمًا ما ترى النساء أن هذا الستايل لا يليق إلا بهن فقط، فمن الغريب بالنسبة للمرأة مشاهدة رجل يرتدي تيشرت أو قميص مفتوح بدرجة كبيرة من ناحية الصدر.

المحفظة الكبيرة "حقيبة الرجال"

للرجل.. 5 أمور

بالرغم من أنها تبدو عملية للرجل، حيث يتم وضع كل أغراضه فيها، إلا أن المرأة لا يعجبها الرجل الذي يرتدي حقيبة، خاصًة إذا كانت هذه الحقيبة كبيرة للغاية. وفي هذه الناحية ننصحك بارتداء حقائب الظهر، فهي تبدو عملية ولاتحد من جاذبيتك.

البنطلون الضيق

البنطلون الضيق

حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن هذا اللوك، فعندما تراك المرأة بهذا البنطال كل ما يخطر بعقلها "لماذا ترتدي بنطلون نسائي!".

الحذاء ذو الرقبة الطويلة "uggs"

الحذاء ذو الرقبة الطويلة

لا تتوقع منك المرأة أبدًا أن ترتدي كما ترتدي النساء، فالأحذية ذات الرقبة الطويلة المبالغ فيها، تظهرك بمظهر غير لائق للغاية عزيزي الرجل.

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مصراوي Masrawy

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