فيديو.. «قضاة مجلس الدولة»: لا حرية ولا كرامة لمواطن بعد «السلطة القضائية»

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هاجم المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون السلطة القضائية، أمس، قائلًا: «ما صدر اليوم هو إعلان بوفاة استقلال القضاء في مصر وانتهاء الحريات، العالم سيعرفه أن القضاء في مصر لا استقلال له».

وأضاف البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل، على فضائية «دريم»: «بعد اليوم لا تنتظر حرية أو استثمار في مصر، ولا كرامة لمواطن مصري بدون استقلالية للقضاء، نحن نعلم أن هذا القرار سيتبعه أمور أخرى، فالغرض من كل ما يحدث الآن هو إحكام السيطرة على القضاء والأزهر».

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ووجه رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، حديثه إلى الشعب المصري: «هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، لدنيا الخبرات لمواجهة هذه الهجمات الشرسة على كرامة وحريات المواطن، نحن في جميع الأحوال مواطنين، نخشى على الوطن والمواطن وسنلجأ في جميع الأحوال إلى كل الأساليب القانونية المتاحة، ولا يجب أن نختزل الأمر في المحكمة الدستورية العليا، فهناك مجالس خاصة والعليا يجب أن تتحرك، فهي كانت تراهن على أن القانون لن يصدر بهذا العوار». وتابع: «كل ما سمعته هو مجرد تُرهات (أباطيل) لا اساس لها من القانون».